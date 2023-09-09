Валерий Залужный обсудил напряженную ситуацию с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с румынским коллегой Даниэлем Петреску.

Залужный в своем Telegram-канале отметил, что он обсудил российские ракетные атаки на порты Подунавья с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генералом Даниэлем Петреску.

"Обсудили ситуацию, сложившуюся из-за российских воздушных атак на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае. Риски безопасности, вопросы взаимодействия и обмена информацией с партнерами. Отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины", - написал Залужный.

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Россия уничтожает Дунайские порты

Рашисты в последнее время увеличили количество ударных дронов, атакуя порты украинского Подунавья.

После срыва Россией зернового соглашения Румыния начала помогать Украине экспортировать агропродукцию.

Российские удары по портам могут привести к потере Украиной каналов поставки горючего.

На днях Кабмин принял постановление о привлечении украинских портов на реке Дунай к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии.

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