В Новофедоровке прогремел мощный взрыв.

В ночь на четверг, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы. Очевидцы заявляют о налете дронов на аэродром в Новофедоровке.

"Подписчики сообщают, что летают дроны – налет на аэродром в Новофедоровке, раздаются взрывы – их слышат также в Евпатории и Саках. Также, предположительно, работает росПВО – стреляет "Панцирь-С1", – сообщает телеграм-канал "Крымский ветер".

Кроме того, взрывы слышны в Севастополе, Черноморском и в районе Симферополя.

Видео дня

"В районе с. Молочное – с. Уютное под Евпаторией стреляет "Панцирь-С1", – добавили авторы канала.

Позже в Новофедоровке прогремел мощный взрыв. Также сообщается о "вспышках" в районе Гвардейского.

Взрывы в Крыму

Утром 19 сентября в оккупированном Крыму звучали взрывы. В сети публиковались видео с пролетами ракет – "бавовна" случилась в районе Верхнесадового, где мог быть подземный командный пункт Черноморского флота РФ. Примечательно, что россияне заявляли о том, что поражен был якобы виноградник, а не военный объект.

Позже Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины подтвердило, что украинские военные нанесли удар по командному пункту Черноморского флота РФ возле Севастополя.

Источник УНИАН в Службе безопасности Украины уточнил, что удар по штабу был успешным – ракеты попали точно в цель и разбили объект. Отмечается, что эту операцию СБУ проводила совместно с Воздушными силами ВСУ и ВМС ВСУ.

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