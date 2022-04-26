Брата известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают, что в Чечне на войну с Украиной отправляют заключенных, в том числе родственников оппозиционеров.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР МОУ.

"Чеченский филиал ФСБ собирает информацию о заключенных местных тюрем для их дальнейшей отправки в зону боевых действий", - говорится в заметке.

Отмечается, что переписка должностных лиц Федеральной службы безопасности содержит требование предоставить личные данные осужденных, в том числе: фамилию, имя и отчество, домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, IP-адреса устройств, которые используются для входа в "социально-телекоммуникационную сеть "Интернет".

"Немедленно собрать и предоставить информацию относительно граждан Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины: условно осужденных; осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести; осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления; осужденных за особо тяжкие преступления", - публикует разведка текст переписки.

По словам чеченских оппозиционных общественников, такие действия имеют две цели. Во-первых, пополнить "человеческий ресурс" частей, которые понесли значительные потери в боях с украинскими защитниками. Во-вторых, подавить любые протестные настроения в самой Чечне, ведь сейчас там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров.

"Теперь им грозит принудительное отправление в самые горячие точки фронта. В частности, брата известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местопребывание неизвестно", - констатировали в разведке.

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