Эксперты напомнили, что Евгению Пригожину запретили вербовать новых зеков.

Частная военная компания "Вагнер" может в ближайшее время лишиться большей части выживших завербованных заключенных. Их контракты подходят к концу, поэтому наемники могут покинуть ряды ЧВК.

Министерства обороны Великобритании считают, что Евгений Пригожин сдержит обещание и освободит российских заключенных, которых завербовали осенью 2022 года, после шести месяцев службы. Таким образом, дефицит "пушечного мяса" в ЧВК усугубится, потому что Пригожину запретили вербовать новых заключенных.

Аналитики Института изучения войны напомнили, что 27 января российской президент Владимир Путин выдал упреждающее помилование зекам, которые воюют против Украины.

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"Заявление Кремля соответствует установленному ISW графику решения Путина полностью дистанцироваться от основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина после падения Соледара в Донецкой области 12-13 января", - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что Кремль, вероятно, намеренно санкционировал обнародование упреждающих помилований, чтобы "стимулировать больше заключенных "Вагнера" уйти после истечения срока их контрактов, чтобы еще больше подорвать силу "Вагнера".

ЧВК "Вагнер" на войне против Украины - что известно

В июле 2022 года Евгений Пригожин занялся вербовкой заключенных из российских тюрем в ряды ЧВК "Вагнер" на войну против Украины. Наемникам обещали помилование после завершения контракта. В результате на фронт уехал около 40-50 тысяч "вагнеровцев", но к началу 2023 года украинские защитники ликвидировали 77%.

При этом кладбища в России растут бешеными темпами. За последние две недели журналсты подтвердили гибель как минимум 400 заключенных, завербованных в ЧВК "Вагнера".

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