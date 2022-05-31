По оценкам Маломужа, украинские бойцы получат новые возможности для поражения вражеских войск.

Ход боевых действий на востоке Украине изменится в ближайшую неделю-полторы после получения ВСУ новой порции западной военной помощи.

Такой прогноз озвучил экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, пишет "Сегодня".

"Мы поставляем новые резервы, уже они поступают буквально в последние дни. И новейшая техника. Она еще не вся поступила, но в ближайшую неделю-полторы из США, Великобритании, стран Европы будет поступать. Особенно важно - это ракетные средства, которые были под сомнением... Как "Ураган", например, "Смерч" - такого рода мы будем иметь средства", - заявил Маломуж.

По его прогнозу, украинские защитники получат возможность поражать любые цели.

"Возле Северодонецка, Краматорска, Лисичанска, по всем направлениям трасс, которые они сейчас пытаются перекрывать, по другим направлениям - Херсонское, Харьковское, где мы можем поражать всю систему дальнобойной артиллерии, все ракетные средства - и "Смерчи", и "Ураганы", и другие мощные системы, которые работают по нашим войскам и уничтожают наши города. Тут мы можем наносить мощнейшие удары, их уничтожать, а после этого проводить очень мощные контратаки или тактические наступательные операции", - объяснил он.

Маломуж отмечает, что перелом в войне позволит проявить свою силу украинским спецподразделениям. В частности, силам быстрого реагирования.

"Это может быть Северодонецк, Донецкое направление, Херсонское направление, Изюмское направление. Сейчас как раз тот пик, когда могут дать, во первых, очень мощный отпор врагу, с другой стороны - дать повод, чтобы мы начали наступательные операции", - заявил он.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что РФ изменила тактику в Украине из-за новой "сакральной даты".