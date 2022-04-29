Противных увеличивает присутствие БпЛА в украинском небе.

За сутки 28 апреля поражено 15 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

"28 апреля противник наращивает силы и средства как на земле, так и в небе, участились авиационные удары, пуски крылатых ракет авиационного и морского базирования. Пять таких ракет типа "Калибр" и типа "Х" - сбито в течение суток. Также противных увеличивает присутствие БпЛА в украинском небе, которые успешно уничтожает наша ПВО. Поражено 9 беспилотников: 7 – типа "Орлан-10" и два – неустановленного типа. На Харьковщине зенитно ракетное подразделение Воздушных Сил сбивает очередной истребитель-бомбардировщик Су-34", - говорится в сообщении.

В целом, как отмечается, за сутки поражено 15 воздушных целей: 1 самолет (Су-34); 5 крылатых ракет; 9 БпЛА.

Как сообщал УНИАН, около 20: 00 в Киеве прогремели взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил два попадания в Шевченковском районе Киева в результате вражеской атаки на город.

Также глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Фастовского общины Киевской области.

Кроме того, сегодня вечером противовоздушная оборона Одессы сбила три вражеские ракеты.