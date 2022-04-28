Вчера ночью враг пытался провести воздушную разведку с использованием беспилотника, но он тоже был сбит нашей ПВО.

Сегодня вечером противовоздушная оборона Одессы сбила три вражеские ракеты.

Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской областной государственной администрации Максим Марченко.

"Буквально только что нашими подразделениями ПВО в небе над Одесским районом были сбиты три вражеские ракеты, которые летели убивать мирных жителей. Спасибо нашим военным за безупречную работу", - сказал он.

Также Марченко сказал, что вчера ночью враг пытался провести воздушную разведку объектов инфраструктуры с использованием беспилотника, но он тоже был сбит подразделениями нашей ПВО.

Также спикер ОВА Сергей Братчук сообщил, что небо над регионом полностью под контролем Воздушных сил Украины.

В оперативном командовании Юг сообщили, что по Одесской области нанесли удар с применением стратегической авиации, запустив три крылатые ракеты Калибр.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в Черном море остаются в готовности к нанесению ракетных ударов по Украине. Группировка флота противника насчитывает корабли и подводные лодки.

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