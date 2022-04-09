На этот тип БПЛА можно устанавливать до четырех боеприпасов различного назначения.

7 апреля воздушные силы Украины сбили новейший российский БПЛА "Орион".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

БПЛА "Орион" - это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе.

Возможна установка до четырех боеприпасов различного назначения, в том числе и ракет "воздух-поверхность".

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные войска Вооруженных Сил Украины 8-го апреля уничтожили три воздушные цели врага: крылатую ракету, БПЛА и один вертолет.

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