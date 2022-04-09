Также в операции Объединенных сил сообщили об уничтожении еще одного вертолета рашистов.

Зенитные ракетные войска Вооруженных Сил Украины 8-го апреля уничтожили три воздушные цели врага: крылатую ракету, БпЛА и один вертолет.

Об этом в Facebook сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Кроме того, есть информация из операции Объединенных сил о еще одном сбитом вертолете рашистов. Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам", - говорится в сообщении.

Также указано, что 8 апреля ВСУ наконец получили первую помощь от стран-партнеров НАТО – зенитный ракетный комплекс С-300, который в ближайшее время станет на вооружение Воздушных Сил.

"Есть хорошие новости о результатах боевой работы 7-го апреля - сбит новейший ударный БПЛА оккупантов - "Орион", - добавляет командование ПС ВСУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ проигрывает войну и пытается спасти ситуацию новым командующим с опытом работы в Сирии. Украинские военные куда умнее и внезапные, они эффективно сдерживают оккупантов, даже если тех больше.

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