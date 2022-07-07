Оккупанты не могут вести длительный массированный обстрел, потому что нечем. Наступать без достаточного боекомплекта тоже не выходит.

Украинские артиллеристы в очередной раз продемонстрировали, почему их считают одними из лучших в мире. За несколько дней они уничтожили более десятка складов рашистов и ликвидировали несколько сотен оккупантов.

О победах украинских артиллеристов говорится в сюжете проекта FreeДом.

Самым громким и результативным стал, конечно, случай во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Силам разведки удалось зафиксировать несколько вертолетов и до десятка штурмовиков в одном месте.

По информации мэра Мелитополя, в результате удара по аэродрому города уничтожены более 200 и ранены более 300 оккупантов. Также сгорели казармы, склады с боеприпасами и горючим.

Еще один яркий салют и для многих последний рашисты увидели на своей базе в Снежном Донецкой области. Этот крупный склад обеспечивал поставки оружий и техники на Донецком и Луганском направлении, но это уже в прошлом.

Подвоз снабжения армии РФ ВСУ "обрезали" и под Изюмом Харьковской области. Беспилотник заснял, как точно и методично западное оружие в руках украинских защитников ударяло по позициям оккупантов и по складу боеприпасов.

Также из РСЗО HIMARS украинские военные разнесли склады оккупантов в оккупированном Донецке. При этом ракеты прилетают точно в цель, не повреждая жилые дома.

"Очень тяжело на самом деле защищать от таких боеприпасов, таких ракет, которыми наносят удары HIMARS. Они достаточно точно наносят удары и не всегда заметны для радаров", - объясняет Александр Мусиенко, военный эксперт.

Отличились на фронте и артиллеристы с гаубицей М777. Они уничтожили склад рашистов в оккупированной Кадеевке Луганской области.

"Главное достоинство вооружений, которые сейчас есть у наших артиллеристов, - они мощнее, точнее, дальнобойнее и мобильнее", - подытожили в сюжете.

Как сообщал Генштаб ВСУ, украинские защитники почти полностью уничтожили ДРГ оккупантов и успешно отбили штурм в районе Добрянки.

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