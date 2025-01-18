Украинские силы находятся в активной обороне.

Украинские бойцы успешно контратаковали на Лиманском направлении фронта. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

Спикер подчеркнул, что на отдельных участках фронта Силам обороны удается делать россиянам "что-то нехорошее", что завершается для врага не только массовыми потерями личного состава и техники, но и потерей захваченной ранее украинской территории.

Другие детали Трегубов раскрывать не стал, лишь подтвердив, что украинские силы находятся в активной обороне.

Видео дня

Бои за Покровск - актуальное

Напомним, ранее с ОСГВ "Хортица" опровергли появившуюся информацию о том, что россияне якобы зашли в город Покровск Донецкой области. Отмечалось, что на подходе к городу идут ожесточенные бои:

"Оперативная обстановка на Покровском направлении остается наиболее сложной на линии соприкосновения. Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление".

Вас также могут заинтересовать новости: