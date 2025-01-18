Оперативная обстановка на Покровском направлении остается наиболее сложной на линии соприкосновения.

Информация о том, что россияне якобы зашли в Покровск Донецкой области, не соответствует действительности, на подходе к городу идут ожесточенные бои. Об этом сообщает в Telegram оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

"Оперативная обстановка на Покровском направлении остается наиболее сложной на линии соприкосновения. Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что сейчас в социальных сетях распространяется информация о присутствии россиян в Покровске, однако она не соответствует действительности.

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"Через официальные информационные каналы проверенная и взвешенная информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта постоянно уточняется и предоставляется для информирования общества. Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага", - отметили в группировке, призвав пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины.

О том, что россияне зашли в Покровск, заявляла, в частности, нардеп Марьяна Безуглая.

Между тем аналитики DeepState сообщают о продвижении врага возле некоторых населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. В частности, российские оккупанты достигли успеха Удачного, Котлиного и Дачного. Также сообщается о продвижении врага на Харьковщине, в частности в населенных пунктах Тихое и Зеленый Гай.

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Ранее в ОСУВ "Хортица" сообщали, что оккупанты уничтожили некоторые позиции Сио обороны на Покровском направлении. Сейчас ВСУ принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

Ранее бывший сотрудник СБУ Иван Ступак высказал мнение, что Россия планирует взять Покровск в окружение. Это видно по тому, что РФ пытается перерезать главные дороги к городу. По словам Ступака, РФ стремится таким образом заставить Силы обороны Украины самостоятельно отойти от Покровска.

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