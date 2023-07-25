В результате украинского наступления противник имеет значительно большие потери в личном составе и военной технике.

Украинским военным на юге Донецкой области удалось продвинуться на 750 метров вглубь в районе Старомайорска и на 500 метров вдоль линии фронта.

Как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, украинские защитники Таврического направления не теряют позиций даже в условиях превосходства россиян в военной технике и живой силе. Кроме того, ВСУ наступают и постепенно продвигаются вперед.

"В результате наступательных действий украинские войска имеют меньшие потери в личном составе и военной технике и имуществе. То есть у оккупационной армии, находящейся в обороне, значительно большие потери, несмотря на минно-взрывные заграждения и тотальное минирование с их стороны", - сказал он.

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По словам спикера, в течение суток в ходе наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях ситуация без изменений - украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах и бьют по вражеским целям. В то же время, на Бердянском направлении в районе Старомайорского украинским защитникам удалось продвинуться вдоль линии фронта на расстоянии от 500 метров и в глубину противника - до 750 метров.

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Стоит отметить, что Старомайорское находится в Волновахском районе Донетчины - на границе с Запорожской областью. Село сейчас оккупировано россиянами.

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, 24 июля на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали и ранили почти две роты россиян. Также было уничтожено 20 единиц военной техники противника.

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