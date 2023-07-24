Ликвидированы две роты оккупантов и 20 единиц техники.

Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов на Таврическом направлении и за последние сутки нанесли им серьезный ущерб.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Телеграм-канале, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Также он отметил, что было уничтожено 20 единиц военной техники противника, в частности, танк, 5 ББМ, 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-30" и автомобильная техника.

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Кроме того, украинские бойцы уничтожили три склада боеприпасов врага.

Россия продолжает нести значительные потери на войне в Украине

Общие боевые потери оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют более 242,6 тыс. человек, из них 660 - за минувшие сутки.

Только за прошедшую неделю украинские военные уничтожили еще более 3,6 тыс. российских оккупантов и более 240 танков, бронированных машин и единиц артиллерии врага.

А украинские беспилотники из "Армии дронов" в течение прошлой недели уничтожили 101 единицу техники россиян на миллионы долларов.

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