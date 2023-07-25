Помимо комплекса радиоэлектронной борьбы врага, удалось ликвидировать почти десяток целей.

Силы специальных операций Украины (ССО) "словили" на Бахмутском направлении два комплекса РЭБ РФ "Триада" и "Леер-2", благодаря удачной аэроразведке.

Соответствующий ролик с моментами ликвидации вражеской техники ведомство показало на своей странице в Telegram. Отмечается, что по ней отработала артиллерия ССО.

Также за небольшой промежуток времени под Бахмутом удалось "минуснуть" 9 вражеских целей. В частности бронетехнику и артиллерийские пушки оккупантов.

Отмечается, что в комбинации с разведчиками на фронте плодотворно работают операторы FPV-дронов. У них своя сдача - уничтожение средств наблюдения армии РФ.

Военные раскрыли оперативную ситуацию на Бахмутском направлении

Напомним, тяжелые бои за Бахмутское направление (Донецкая область) продолжаются не первый месяц. 24 июля руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича лейтенант Олег Калашников уточнил, что самые ожесточенные столкновения происходят в районах Курдюмовки и Клещиевки.

Со стороны врага там действует пехота 52-й и 72-й бригад ВС РФ. По словам военного, оккупанты в свое время попытались усилить свои формирования десантом 83-й бригады, однако реальных результатов это не дало. ВСУ заставили эту бригаду отойти сначала в сторону Клещиевки, а затем "немного в тыл".

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