В результате работы ВСУ на концерт Кобзона отправилось четверо захватчиков.

Украинские военные продолжают неустанно крошить российских оккупантов. ВСУ нанесли мощный и точный удар по позиции россиян.

Так, на странице Сухопутных войск ВСУ в Telegram опубликовали яркие кадры работы наших военных. Украинские бойцы атаковали позицию российских оккупантов.

В результате точного удара ликвидированы четверо российских захватчиков. При этом еще девять получили ранения.

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Отмечается, что на кадрах запечатлена работа спецподразделения 93 ОМБр "Сенека".

Ситуация на фронте - что известно

В течение 19 января подразделения Сил обороны отбили атаки россиян возле населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Краснополевка, Соледар, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Дылеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное на Запорожье.

Кроме того, по состоянию на 20 января ВСУ сократили численность армии Российской Федерации примерно на около 119,3 тысячи человек, а также уничтожили сотни единиц российской техники.

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