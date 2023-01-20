Также отражены многочисленные атаки по Запорожской области.

Украинские воины отбили вражеские атаки в районе 16 населенных пунктов на Донбассе и в Запорожской области.

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Краснополевка, Соледар, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Дылеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное на Запорожье", - говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что на Бахмутском направлении враг наносил удары по населенным пунктам Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка и Майорськ, на Авдеевском – по Каменке, Авдеевке, Веселому, Водяному, Красногоровке, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке. На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов (Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки и Каменское и др.).

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Ситуация в Донецкой области

Страна-агрессор не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, около половины которой находится под контролем врага. Враг пытается наступать а Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В частности, россияне наносят активные удары по Бахмуту и Соледару. Оккупационные войска не установили контроль ни над одним из этих городов, однако вражеские пропагандисты продолжают утверждать о захвате Соледара.

Враг, который после многомесячных попыток благодаря героической обороне украинских защитников не смог взять под контроль Бахмут, пытается обойти город. .

Ситуация в Запорожской области

Оккупанты, которым удалось захватить около 60% территории Запорожской области, продолжают стягивать технику на это направление и терроризировать население подконтрольных Украине территорий области.

За минувшие сутки 17 наших населенных пунктов области пережили 153 обстрела, зафиксированы многочисленные сообщения о разрушениях, взрывы слышали и в областном центре.

Россияне дерзко заявляют о намерениях "освободить" всю территорию области. Украинская разведка предупреждала о новом наступлении оккупантов в Запорожской области весной и летом.

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