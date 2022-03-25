Украинцам показали несколько ударов по тяжелой технике российских оккупантов.

Украинские воины уже тридцатые сутки подряд защищают Украину от русских захватчиков, беспощадно уничтожая тяжелую технику врага.

Процесс попал на видео, которое появилось в сети.

На кадрах видно, как украинские защитники уничтожают тяжелую технику российских оккупантов. Каждый из выстрелов попал в цель.

Воины не отметили локацию, но своего восторга от удачной "охоты" не скрывали.

Напомним, что украинская армия имеет больше танков, чем до начала войны, поскольку продолжает захватывать их в России.

Вас также могут заинтересовать новости: