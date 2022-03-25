Украинские воины уже тридцатые сутки подряд защищают Украину от русских захватчиков, беспощадно уничтожая тяжелую технику врага.
Процесс попал на видео, которое появилось в сети.
На кадрах видно, как украинские защитники уничтожают тяжелую технику российских оккупантов. Каждый из выстрелов попал в цель.
Воины не отметили локацию, но своего восторга от удачной "охоты" не скрывали.
Напомним, что украинская армия имеет больше танков, чем до начала войны, поскольку продолжает захватывать их в России.