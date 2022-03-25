ВСУ показали видео уничтожения техники оккупантов / скриншот

Украинские воины уже тридцатые сутки подряд защищают Украину от русских захватчиков, беспощадно уничтожая тяжелую технику врага.

Процесс попал на видео, которое появилось в сети.

На кадрах видно, как украинские защитники уничтожают тяжелую технику российских оккупантов. Каждый из выстрелов попал в цель.

Воины не отметили локацию, но своего восторга от удачной "охоты" не скрывали.

Напомним, что украинская армия имеет больше танков, чем до начала войны, поскольку продолжает захватывать их в России.

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