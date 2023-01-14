Отмечается, что всего в казарму заехало около 100 оккупантов.

В расположении российских сил на оккупированной территории Запорожской области прогремел взрыв. "Бавовна" произошла 11 января в школе села Новофедоровка, где оккупанты обустроили казарму.

По данным Telegram-канала "РИА-Мелитополь", в результате инцидента около 40 российских солдат ликвидированы, а еще около 50 получили ранения. Кроме того, сгорели стоявшие во дворе школы БТР и КаМАЗ захватчиков.

Отмечается, что "пламенный привет" россиянам передали разведчики подразделения ССО "Бандерлоги", которые выследили оккупантов. По их данным, 9 января в школу заехали около 100 российских военных, а уже 11 января по указанному месту работала артиллерия ВСУ.

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Ситуация на фронте по состоянию на 14 января - что известно

За сутки украинские воины отбили атаки врага в районе Бахмута и еще 13 населенных пунктов на Донбассе. Украинская авиация нанесла девять ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, три склада боеприпасов, а также два других важных объектах противника.

Кроме того, за минувшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов. Таким образом, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупационные войска лишились примерно 114660 человек.

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