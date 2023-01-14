Тем временем украинская авиация нанесла 9 ударов по районам оккупантов.

За сутки украинские воины отбили атаки врага в районе Бахмута и еще 13 населенных пунктов на Донбассе. На своей странице в Facebook Генштаб ВСУ рассказал о том, где именно шли бои.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червонопоповка Луганской области и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе также рассказали, что украинская авиация нанесла 9 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 склада боеприпасов, а также 2 других важных объектах противника.

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Ранее Ермак, говоря о боях в Бахмуте и Соледаре отметил, что это - настоящая "верденская мясорубка". По словам главы ОП, оккупанты используют в боях против ВСУ преступников, которые гибнут на поле боя даже не успев добраться до фактической линии фронта: они действуют как обычная "человеческая масса".

Также стало известно, что под Бахмутом ликвидировали четырех "авторитетов" из РФ. Лидеров организованных преступных группировок хоронят как героев на Аллеях славы, а их выживших сообщников могут делегировать в Госдуму.

По словам Зеленского, тяжелые бои за Соледар, Бахмут, Кременную продолжаются. Он выразил благодарность бойцам подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара и бойцам Интернационального легиона ГУР МО и подразделения "Шаман", которые мужественно обороняют Бахмут.

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