Сообщается, что российские военные штурмуют утраченные окопы.

Силы обороны Украины отбили у российских войск позиции вблизи Тернов в Донецкой области. Об этом сообщили в 12-й бригаде специального назначения "Азов", опубликовав видео ликвидации оккупанта на подступах.

"Видео с только что отбитых позиций вблизи Тернов. Российские военные штурмуют утраченные окопы, действуя хаотично и без всякого плана", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что с начала года противник непрерывно атаковал позиции Сил обороны вблизи Тернов. Ситуация на направлении была угрожающей: оккупанты не жалели ни личного состава, ни техники, чтобы захватить поселок, отметили в бригаде.

"В результате успешной операции, проведенной 12-й бригадой специального назначения "Азов", 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой и смежными подразделениями, Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямполевки и закрепились на освобожденных позициях. Части оккупантов понесли тяжелые потери. Техника уничтожалась десятками, личный состав сотнями". – сообщили в "Азове".

Война в Украине - видео с передовой

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продвинулись в Волчанске, вернув утраченные позиции.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), продвижение украинцев подтвердил командир беспилотного батальона, действующего на Харьковском направлении. Военный заявил, что ситуация на севере Харьковской области стабилизировалась, а российские войска не достигли никакого значительного прогресса с 12 июня.

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