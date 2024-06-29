ВСУ продвинулись в Волчанске, вернув утраченные позиции, - ISW

Зато аналитики не нашли подтверждений разгрома одной из российских бригад.

Украинские военные отвоевали позиции на севере Харьковской области, продвинувшись в центральной части Волчанска.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), продвижение украинцев подтвердил командир беспилотного батальона, действующего на Харьковском направлении. Военный заявил, что ситуация на севере Харьковской области стабилизировалась, а российские войска не достигли никакого значительного прогресса с 12 июня.

РФ на этом направлении применяет плохо укомплектованные штурмовые подразделения и регулярные войска. Оккупанты быстро пополняют свои потери в этом районе. Кроме того, россияне пытаются дистанционно минировать территорию на этом направлении.

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Также в ISW прокомментировали информацию о том, что российские войска могли потерять почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду на харьковском направлении, в частности, из-за отказа личного состава воевать. Аналитики считают, что заявление преувеличено, ведь доказательств нет.

11 июня в ISW зафиксировали сообщение о том, что части российской 83-й бригады действовали вблизи Часов Яра. "Бригада, вероятно, понесла значительные потери на Харьковщине, что сделало ее небоеспособной, но вряд ли это привело к полному ее уничтожению.

Бои за Волчанск - актуальное

Как сообщал УНИАН, в Волчанске продолжаются боевые действия, ситуация изменчива, заблокированные оккупанты должны сдаться в плен или погибнуть, заявил представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

Украинские защитники, вероятно, разгромили элитную российскую 83-ю воздушно-десантную бригаду в Волчанске Харьковской области, писал Forbes.

Сообщается, что, вероятно, 83-я воздушно-десантная бригада РФ отступила из Волчанска после дорогостоящего трехнедельного развертывания - для восстановления боеспособности из-за большого количества жертв и тех, кто отказывается воевать.

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