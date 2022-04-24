Бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки уничтожили 3 танка и 17 БМП российских оккупантов.
Об этом сообщается на Facebook-странице ОТГ "Восток".
Отмечается, что в течение суток, 24 апреля, в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили 1 атаку.
Украинские защитники уничтожили: личного состава - до 100; танков – 3; БМП – 17; АТ – 10; артиллерийских систем – 2; БПЛА – 1.
Война против Украины:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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