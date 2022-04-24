Захватчики попали в психоневрологический интернат в селе Атинское и частные дома в населенном пункте Бояро-Лежачи.

Накануне Пасхи российские оккупанты со своей территории обстреляли из артиллерии Сумскую область.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Согласно сообщению, захватчики попали в психоневрологический интернат в селе Атинское. В здании выбиты двери и окна.

Также обстрелу с российской территории подверглись частные дома в населенном пункте Бояро-Лежачи. "К счастью, человеческих жертв нет", - отметили в ГПСУ.

Пограничники сообщили, что в настоящее время в Сумской области остается вероятность различных провокаций со стороны российского агрессора.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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