Масштабный пожар с детонацией боеприпасов происходил всю ночь до утра.

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали склад боеприпасов российских оккупантов в Олешках Херсонской области. Об этом в Facebook сообщила 11 бригада Национальной гвардии Украины.

По данным разведки, в помещении промышленного назначения военные РФ обустроили склад боекомплекта.

"После филигранного попадания аэроразведчиками 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины на складе загорелся пожар. По информации из разных источников, масштабный пожар с детонацией боеприпасов происходил всю ночь до утра", - говорится в сообщении.

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В Силах обороны юга Украины сообщили, что происходит на левобережье Херсонщины. Там отметили, что в результате атак вражеских БпЛА двое полицейских получили огнестрельные ранения.

В то же время во время контрбатарейной борьбы ВСУ сократили российскую армию почти на 60 оккупантов и десятки единиц техники.

При этом в течение суток враг не совершал штурмовых действий, но продолжал активную аэроразведку, плотно обстреливал из артиллерии, обильно направлял ударные дроны различных типов.

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