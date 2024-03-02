В результате атак вражеских БпЛА двое полицейских получили огнестрельные ранения

На левобережье, на Херсонщине, во время контрбатарейной борьбы ВСУ сократили российскую армию почти на 60 оккупантов и десятки единиц техники.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, сейчас ВСУ продолжают контрбатарейную борьбу и удержание позиций на левом берегу Днепра в пределах плацдармов. В течение суток враг не совершал штурмовых действий, но продолжал активную аэроразведку, плотно обстреливал из артиллерии, обильно направлял ударные дроны различных типов. В свою очередь Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

В течение суток получили подтверждение, что на левом берегу стало меньше на 59 оккупантов, зенитную установку, 8 орудий, в том числе одну САУ, два станковых гранатомета "Пламя", четыре средства радиоэлектронной борьбы (от антенн до станций), 13 единиц автобронетехники, пункт управления БпЛА "ZALA", генератор и лодку.

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"Уничтожен еще один полевой склад горюче-смазочных материалов, пункт боеснабжения и три наблюдательных пункта", - говорится в сообщении.

Также в течение боевых суток враг нанес ракетный удар крылатой ракетой Х-35 по Шевченковской общине на Николаевщине. Возник пожар складского помещения и сельскохозяйственной техники на территории фермерского хозяйства. Взрывной волной повреждены расположенные рядом жилые дома.

Не прекращая террор населения прифронтовых территорий Херсонщины, российские оккупанты применили 57 FPV-дронов, 13 ударных БпЛА "Ланцет" и сбросили с БпЛА различных модификаций 41 осколочный боеприпас. В результате атак вражеских БпЛА двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения, повреждены 2 служебных автомобиля полиции.

"Восемь раз оккупанты ударили из артиллерии по Херсону. Трижды били по Станиславу. Дважды были обстреляны Токаревка, Бургунка, Антоновка. Также под вражескими обстрелами оказались Днепровское, Змиевка, Александровка, Приднепровское, Меловое, Тягинка, Львовское, Инженерное и Понятовка на Херсонщине, береговая линия Очаковской громады и населенные пункты Куцурубской общины", - рассказали в Силах обороны.

Во время артиллерийских обстрелов повреждены многоэтажка, админздание, более десятка частных домов, сотовая башня, гараж и частный автомобиль.

Известно, что в двух морях на боевом дежурстве находится четыре корабля вражеского флота: три - в Черном и один - в Азовском. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили.

Последние штурмы на левом берегу Херсонщины

За предыдущие боевые сутки на левом берегу Днепра захватчики совершили четыре штурма, но, понеся потери в живой силе, отошли на свои исходные позиции. По предварительным данным, 40 оккупантов составили безвозвратные и санитарные потери именно во время штурмов плацдармов.

Кроме того, за тот же период на левом берегу уменьшилось еще на 47 оккупантов, девять пушек и столько же единиц автобронетехники, три станции радиоэлектронной борьбы, две лодки и т.д..

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