Россияне скованы в продвижении по суше, поэтому атакуют с воздуха.

За минувшие сутки силы обороны Украины на южных рубежах уничтожили 28 захватчиков и вражескую технику, в том числе пушку-гаубицу, беспилотники и танк.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Скованный в продвижении по суше, противник активизирует воздушные удары. В районе Апостолово вражеский истребитель применил по нашему бомбардировщику крылатую ракету класса "воздух-воздух". Мастерство нашего пилота оказалось в виртуозном уклонении от атаки. Также на Херсонщине вражеский Ка-52 пытался ударить по нашим позициям, но предпочел маневр и бегство под огнем достойного отпора", - говорится в сообщении.

В "Юге" отмечают, что на Николаевщине зенитно-ракетное подразделение ВСУ метко уничтожило беспилотный разведчик.

Общие потери врага по результатам выполнения военными огневых задач составили 28 захватчиков, 152-мм пушку-гаубицу, танк и 2 военные машины.

Как сообщал УНИАН, ОК "Юг" предупредило, что Российская Федерация пополнила состав корабельной группировки в акватории Черного моря. Отныне там караулит 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 БДК.

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