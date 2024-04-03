Сейчас в мире кроме Украины нет более важного места для размещения систем Patriot, потому что Украина почти ежедневно подвергается российским ударам баллистическими ракетами.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал министров иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) передать Украине все имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава МИД сообщил после отдельных встреч с министрами иностранных дел Польши Радославом Сикорским, Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно и Дании Ларсом Льокке Расмуссеном.

В частности, как отметил Кулеба, на встрече с Сикорским обсуждались возможности Польши в вопросе защиты воздушного пространства Украины от российских ракет, а также вопрос нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами.

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"Украина сейчас является единственным государством в мире, которое почти ежедневно защищается от атак баллистических ракет. Это означает, что все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые могут быть предоставлены Украине, должны быть доставлены в Украину как можно быстрее. Более важного места для них нет", - подчеркнул Кулеба.

Отдельно глава МИД сообщил испанскому коллеге Буэно о необходимости предоставления Украине дополнительных Patriot и других систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты.

"Мы обсудили важность совместных усилий по укреплению обороноспособности Украины для достижения мира в Европе", - подчеркнул Кулеба.

Вместе с тем, с датским коллегой Расмуссеном были обсуждены первоочередные потребности Украины в военной сфере, в частности в контексте предоставления систем ПВО и ракетного вооружения.

"Также очень приятно, что Дания работает над новым пакетом военной помощи для усиления нашей обороны", - сообщил Кулеба.

Системы ПВО Patriot для Украины

Американские системы ПВО Patriot зарекомендовали себя такими, что могут сбивать любые российские баллистические ракеты, в том числе типа "Кинжал".

В последние недели российские захватчики усилили ракетный террор и наносят регулярные удары по объектам критической инфраструктуры и гражданскому населению. Для эффективного отражения российских ракет и дронов Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны.

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