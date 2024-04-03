Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал министров иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) передать Украине все имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны Patriot.
Об этом глава МИД сообщил после отдельных встреч с министрами иностранных дел Польши Радославом Сикорским, Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно и Дании Ларсом Льокке Расмуссеном.
В частности, как отметил Кулеба, на встрече с Сикорским обсуждались возможности Польши в вопросе защиты воздушного пространства Украины от российских ракет, а также вопрос нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами.
"Украина сейчас является единственным государством в мире, которое почти ежедневно защищается от атак баллистических ракет. Это означает, что все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые могут быть предоставлены Украине, должны быть доставлены в Украину как можно быстрее. Более важного места для них нет", - подчеркнул Кулеба.
Отдельно глава МИД сообщил испанскому коллеге Буэно о необходимости предоставления Украине дополнительных Patriot и других систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты.
"Мы обсудили важность совместных усилий по укреплению обороноспособности Украины для достижения мира в Европе", - подчеркнул Кулеба.
Вместе с тем, с датским коллегой Расмуссеном были обсуждены первоочередные потребности Украины в военной сфере, в частности в контексте предоставления систем ПВО и ракетного вооружения.
"Также очень приятно, что Дания работает над новым пакетом военной помощи для усиления нашей обороны", - сообщил Кулеба.
Системы ПВО Patriot для Украины
Американские системы ПВО Patriot зарекомендовали себя такими, что могут сбивать любые российские баллистические ракеты, в том числе типа "Кинжал".
В последние недели российские захватчики усилили ракетный террор и наносят регулярные удары по объектам критической инфраструктуры и гражданскому населению. Для эффективного отражения российских ракет и дронов Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны.