Впрочем, количество таких людей все еще составляет менее половины опрошенных.

Доля украинцев, готовых к территориальным уступкам агрессору ради завершения войны, заметно выросла. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 2-17 декабря 2024 года.

По данным социологов, если в течение мая-октября 2024 года доля украинцев, готовых к уступкам, оставалась стабильной, то с начала октября по декабрь прослеживается рост количества таких людей - с 32% до 38%.

"При этом доля тех, кто категорически против никаких уступок, снизилась. Впрочем, несмотря на все сложные обстоятельства по состоянию на декабрь 51% украинцев выступали против никаких территориальных уступок (в начале октября было 58%)", - говорится в результатах опроса.

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С мая 2022 года КМИС в своих собственных опросах регулярно задает вопрос о готовности населения к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости. На этот раз вопрос о готовности к территориальным уступкам задавался 985 респондентам. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышает 4,1%.

Готовность украинцев к уступкам России

Как сообщал УНИАН, между маем и началом октября 2024 года количество украинцев, которые готовы к территориальным уступкам ради мира, фактически не изменилось.

По данным КМИС, в период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство - 82-87% - стабильно выступали против каких-либо уступок.

После мая 2023 года прослеживался постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года - до 26%, в мае 2024 года - до 32%. Между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась - 32% были готовы к территориальным уступкам.

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