24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / facebook.com
Возле Николаева украинские военные уничтожили еще один российский вертолет.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в социальной сети Facebook.
"Вблизи Николаева уничтожили очередной российский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.