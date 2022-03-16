Украинские силы обороны сбили российский вертолет Ка-52.

Возле Николаева украинские военные уничтожили еще один российский вертолет.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в социальной сети Facebook.

"Вблизи Николаева уничтожили очередной российский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Война против Украины: