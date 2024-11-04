На Кураховском направлении ведутся интенсивные бои, Россия бросает все, что у нее есть, - военный

Силы обороны делают все, чтобы Курахово оставалось в тылу.

На Кураховском направлении фронта в Донецкой области продолжаются интенсивные бои - как механизированные, так и пехотные.

"Противник не теряет своих намерений продвигаться вперед. Мы находимся в сложной обороне и продолжаем отражать вражеские атаки, применяя все имеющиеся средства", - рассказал и.о. пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков в эфире "Эспрессо".

Как отмечает защитник, у оккупантов есть огромный человеческий ресурс, много техники и снарядов. Российское командование использует все это, чтобы достигать своих планов.

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"В частности, мы применяем наши танки Leopard, которые разбирают вражеские блиндажи, укрепленные позиции или позиции, которые удалось противнику занять. Нами также активно применяется артиллерия, а пехота работает над тем, чтобы оккупантам ничего не удалось из их амбициозных планов. Противник очень агрессивный, стоит это признавать и понимать. Мы делаем все возможное, чтобы Курахово оставалось в тылу и враг не мог продвигаться вперед", - подчеркнул Войтенков.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ситуация на Покровском направлении в зоне ответственности 15-й бригады оперативного назначения НГУ остается сложной. В конце октября российские оккупанты начали штурмовые действия с привлечением очень больших резервов в направлении Селидово, вокруг которого продолжаются бои.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что ситуация на фронте в Украине сложная, Силам обороны приходится отступать, но они при этом наносят огромные потери российским войскам.

По мнению аналитика Дмитрия Снегирева, российским оккупантам удается достигать тактических успехов на передовой, благодаря тотальному превосходству в воздухе и ряду других факторов.

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