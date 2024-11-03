По словам военного, враг привлекает большое количество живой силы и техники.

Ситуация на Покровском направлении в зоне ответственности 15-й бригады оперативного назначения НГУ остается сложной. В конце октября российские оккупанты начали штурмовые действия с привлечением очень больших резервов в направлении Селидово, вокруг которого идут бои. Об этом заявил офицер бригады, майор Виталий Миловидов в интервью "Украинскому радио".

"Враг сконцентрировал основные силы и основной удар осуществляет в направлении населенного пункта Вишневое. Численность вражеских групп не уменьшается, враг подготовил большое количество резервов, привлек их одновременно с нескольких направлений, готовя заранее себе плацдармы для продвижения южнее и севернее. И привлекает большое количество штурмовых групп, которые постоянно пытаются двигаться - и днем, и ночью", - подчеркнул военный.

По его словам, это движение также прикрывается мощным огнем артиллерии впечатления разного калибра. Кроме того, армия РФ активно применяет РЭБ-средства, препятствуя в радиогоризонтах для проведения украинской разведки.

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"Поэтому стало гораздо сложнее залетать вглубь. Враг также пытается привлекать бронированную технику. В течение вчерашних суток на позиции нашего подразделения, а также смежных подразделений, выполняющих на этом направлении боевые задачи, осуществлялись семь попыток наступлений. Они были успешно отбиты. Но враг активно применяет FPV-дроны и пытается своей пехотой осуществлять штурмовые действия именно районов сосредоточения, маршрутов выдвижения и наших позиций, что сейчас затрудняет работу", - подчеркнул майор.

Миловидов добавил, что захватчики на Покровском направлении привлекают большое количество живой силы, ведь они испытали различные тактики передвижения и попытки осуществлять штурмовые действия с помощью бронегрупп, а также механизированных колонн, однако "именно тактика массированных пехотных штурмов очень регулярно применяется".

"Что касается Покровска, город весомый и логистически выгодный, поэтому враг намерен реализовать свои стратегические цели, о которых заявляет. Стоит сдерживать на тех рубежах, которые есть. Речь о Покровске нужно немножко откладывать или не ставить в перспективу и прилагать максимум усилий для того, чтобы не допустить продвижения врага дальше и развития таких событий. Поэтому сегодня прилагается максимум усилий, привлекаются все имеющиеся силовые средства для того, чтобы этого не допустить", - сказал военнослужащий.

Покровское направление - последние новости

Ранее начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил, что город будет полностью заблокирован для захода и выхода с целью обороны. Также он призвал людей эвакуироваться из Покровска, ведь там оставаться опасно.

В свою очередь военный эксперт Иван Ступак рассказал, как именно российские оккупанты собираются захватить Покровск. Он отметил, что за Селидовым открывается дорога на Покровск, поэтому россияне попытаются окружить город с западной стороны.

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