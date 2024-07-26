Сейчас известно о попадании, а также одном раненом.

Силы обороны Украины этой ночью сбили 20 российских ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. В частности, в ночь на 26 июля противник ударил баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области по Донецкой области и ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений: мыс Чауда - Крым и Курск.

"Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 22 "шахедов". 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях", - сообщил Олещук.

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Он добавил, что отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил.

Как сообщает председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, произошла атака российских "шахедов" по Нежину. "Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранено гражданское лицо", - сообщил Чаус.

Кроме того, как сообщает Житомирская областная военная администрация, этой ночью область поддалась массированной атаке "шахедов". "Обломками БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики. Осуществляется ликвидация последствий и оценка нанесенного ущерба. Жертв среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Как уточняют в "Укрэнерго", ночью российские беспилотники нанесли удары по энергообъектам в Житомирской и Черниговской областях.Так, в Житомирской области обесточивались бытовые и промышленные потребители в отдельных районах.В то же время, к утру энергопитание многих потребителей возобновлено. Продолжаются ремонтные работы.

Потери России в Украине

Силы обороны Украины за сутки обезвредили 950 российских захватчиков. Также поражено 36 артиллерийских систем, 11 боевых бронированных машин и 7 танков. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 июля 2024 года ориентировочно составили около 572 тыс. 300 человек личного состава.

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