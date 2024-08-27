По словам бойца, от мобилизации россиянина до его попадания в плен в основном проходит меньше месяца.

На Северском направлении россиян проще взять в плен, чем убивать, ведь они совсем немотивированы. Об этом заявил военный 3 ОШБр Дмитрий Пульмановский в эфире "Новини.LIVE".

"Есть случаи, когда мы берем в плен людей из разных регионов Российской Федерации, разного интеллектуального своего уровня, абсолютно разношерстная публика. То, чтобы они там "горели" воевать за РФ или за "русский мир" свой, такого нет", - подчеркнул боец.

По словам Пульмановского, в основном оккупанты попадают на войну, ведь не имеют выбора.

"Они оступились, сделали какую-то ошибку, преступление, и их правоохранительная машина загнала их штурмовиками в подразделение, которое осуществляет штурмовые действия на наших направлениях. От мобилизации до того, как они попадают в плен, порой проходит меньше месяца", - объяснил военный.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч солдат. По его словам, эта операция отвлекла значительное количество сил врага.

В свою очередь офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк заявил, что на Харьковщине вместе с другими профессиональными военными РФ работают и подразделения российской разведки.

"На дальнем направлении здесь также работают подразделения российской разведки. Некоторое время назад наши военные с ними столкнулись в "зеленке", произошел конфликт, в результате чего российская группа разведки была полностью уничтожена", - сказал он.

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