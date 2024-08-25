Некоторые группы сдавались массово, поднимая белый флаг капитуляции.

Украина взяла в плен сотни российских военных во время наступления на Курскую область. Иногда военнослужащие армии РФ массово сдавались.

Как пишет The Washington Post, украинские силы взяли в плен более 240 российских солдат после внезапного вторжения в Курскую область. Журналисты нашли визуальные доказательства массовых сдач в плен без сопротивления.

The Washington Post просмотрела более 130 фотографий и видео, сделанных с начала вторжения 6 августа, большинство из которых были сняты украинскими солдатами и распространены в социальных сетях. В анализ также вошли фотографии, сделанные корреспондентом издания в лагерях содержания пленных. Подтверждено, что в плену по меньшей мере 247 российских военных из Курской области.

Видео дня

Некоторые из пленных военных на видео назвали себя срочниками, которые не должны были бы вступать в бой. Их захват в плен в последние дни создает политически чувствительную проблему для правителя России Владимира Путина.

"Я давно не видела видео, как российские солдаты массово сдаются в плен. Увидев эти видео, я почувствовала, что эти солдаты не имеют опыта боевых действий внутри Украины", - сказала Дара Масикот, старший научный сотрудник Программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир.

Визуальные кадры показали, что россиян брали в плен в разных локациях российского региона. В сети появляются больше кадров с пленными, но эти данные журналисты не учитывали в своей статистике, поскольку не могут проверить их независимо. То есть фактическое количество российских пленных во время наступления гораздо больше.

На семи видео, проверенных изданием, пленные называют себя срочниками - мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет. Военнослужащие срочной службы не получают зарплаты и плохо обучены. Путин пообещал, что их не будут отправлять в боевые действия, хотя российское законодательство позволяет это, если они прошли четырехмесячную базовую подготовку.

"Наличие военнообязанных в боевых действиях подрывает общественный договор между российскими семьями и правительством, которым руководит Путин с 1999 года", - сказала Масикот.

Несколько видео, снятых в селе Свердликово, показывают по меньшей мере 29 пленных российских солдат. В окружении вооруженных украинских военных и с поднятыми над головами руками они шли сдаваться украинцам.

На других видео пленные идут лежат лицом в землю или стоят на коленях, заложив руки за спину. Один украинский военный снимает, как пленные солдаты называют на камеру свои имена и воинские части.

Возле пограничного перехода "Суджа" на нескольких видео видно плен по меньшей мере 40 российских военных. На кадрах с дронов видно разрушение зданий на блокпосту и поднятие белых флагов в знак капитуляции.

Украинские военные, которые обнародовали видео на своих официальных каналах, сообщили, что операцию проводила 80-я десантно-штурмовая бригада при поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники.

Международный Комитет Красного Креста и другие правозащитные группы заявили, что запись и распространение даже заявлений военнопленных, которые кажутся добровольными, нарушает правила, запрещающие выставлять их публично, поскольку они по своей сути уязвимы, и их благополучие полностью зависит.

Ни украинское, ни российское правительство не сообщают, сколько русских пленных попало в плен во время Курской операции.

Начальник тюрьмы на северо-востоке Украины, где удерживают солдат, захваченных во время наступления, рассказал репортеру, что за предыдущие 10 дней через его тюрьму прошли 320 россиян. По словам начальника колонии, около 80% российских солдат были срочниками.

Перед вторжением Украины в Курскую область Путин заявил, что Россия удерживает 6465 украинских солдат, а Украина удерживает 1348 российских солдат, то есть обменный фонд значительно пополнился.

Непонятно, планировалось ли взятие пленных в рамках наступления на Курскую, или это была случайная "вишенка на торте", сказал Матье Булег, иностранный старший научный сотрудник Программы трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики.

"Я не ожидал такого количества легких сдач в плен. Но это также показывает, насколько хрупким является нарратив войны в России, а также показывает, насколько отчаянными являются эти солдаты, которые скорее будут сидеть в украинских тюрьмах или камерах, чем воевать за Россию", - сказал он.

Российские войска в районе Курска, вероятно, находились под контролем различных министерств или организаций, которые плохо контактировали, и были неопытными в боях, все это способствовало успеху Украины, сказал Масикот.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал захват такого количества российских пленных пополнением "обменного фонда". Начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что первоочередной задачей будет возвращение бойцов бригады "Азов", которые попали в плен во время обороны Мариуполя на востоке Украины более двух лет назад.

Возвращение этих заключенных было деликатным вопросом в Украине, в выходные дни проходили массовые демонстрации с призывами к их свободе. Считается, что сотни до сих пор находятся в российском плену.

Переполох в Курской области

Как отмечает The Wall Street Journal, вторжением в Курскую область России президент Украины Владимир Зеленский сделал смелую и рискованную ставку на то, что это не только выведет Россию из равновесия и заставит ее перебросить войска с востока, но и побудит Запад решительно поддержать Украину оружием. И, как отмечает издание, Украина уже частично достигла поставленных целей.

Ранее УНИАН писал, что операция ВСУ в Курской области - это самое эффективное наступление за всю войну. Украинская разведка обнаружила слабые места россиян - спецназовцы заранее пересекли границу, чтобы подготовить территорию.

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