На Харьковщине работают подразделения российской разведки, - бригада 'Рубеж'

На направлении противник всеми силами пытается вклиниваться в линию обороны ВСУ, используя различные средства.

На Харьковщине вместе с другими профессиональными военными РФ работают и подразделения российской разведки, рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире Киев24.

"На дальнем направлении здесь также работают подразделения российской разведки. Некоторое время назад наши военные с ними столкнулись в "зеленке", произошел конфликт, в результате чего российская группа разведки была полностью уничтожена", - отметил Черняк.

По его словам, эта разведгруппа врага прошла довольно незаметно. Летнее время года и зеленые насаждения на Харьковщине активно используются как маскировка и противником, и нашими военнослужащими.

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"Из-за зеленых плотных насаждений наша группа и российская до последнего не замечали друг друга. Однако когда наши заметили, то открыли огонь и уничтожили эту группу россиян", - рассказал Черняк.

Относительно резервов врага он отметил, что здесь собраны такие войска россиян как мотопехотные, танковые дивизии, ГРУ.

"Мы не можем сказать, что это какие-то малоподготовленные военнослужащие. Это действительно квалифицированные военные. Многие из них являются мобилизованными, но это не "чмобики". Это люди, которые прошли определенную подготовку, они умеют воевать. Конечно, они не сравнятся с украинскими военными, однако все же некоторые подразделения умеют удивлять", - сказал военный офицер.

По его информации, в зоне ответственности бригады "Рубеж" на Харьковщине ситуация напряженная, но в целом контролируемая.

"В целом ситуация на Харьковщине довольно неоднородная. Есть участки, где противник просто пытается сохранять свое присутствие и удерживать участки, которые ему удалось занять ранее. Но сейчас напряженная ситуация возле населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Так как враг выбрал их приоритетом в своем наступлении на Харьковскую область. Противник всеми силами пытается вклиниваться в нашу линию обороны, используя различные средства - бронированную технику, пехоту, пытается время от времени проводить штурмовые действия, особенно это касается Волчанска. Довольно много резервов противник имеет на данном направлении. Несмотря на то, что он несет довольно существенные потери, за ночь восстанавливает свои резервы и продолжает боевые действия", - рассказал Черняк.

Харьковщина - какая ситуация на этом направлении сегодня

Как сообщал УНИАН, 22 августа бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ объявили о наступлении в Харьковской области. Украинским военным удалось продвинуться почти на 2 кв. км. Бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

На днях в Третьей штурмовой рассказали о срыве амбициозных планов РФ на Харьковщине.

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