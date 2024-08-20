По словам воина, большинство обломков до сих пор остаются в его теле.

Командир одного из отделений Третьей штурмовой бригады Сергей Тягий рассказал о боевых действиях, которые происходили под Авдеевкой, что в Донецкой области. По его словам, на этом направлении 15 марта он получил ранение.

"Это было на третий день как мы туда зашли и держали оборону. Нас штурмовали ежедневно - просто забрасывали нас большим количеством личного состава, как это сейчас происходит на Покровском и Торецком направлениях. Против пехоты мы можем воевать, но против артиллерии и дронов бессильны. Единственное, что можем - корректировать свою артиллерию по их артиллерии", - отметил он в интервью "Суспільне Чернівці".

По его словам, в сектор, который военный контролировал, прилетел противотанковый снаряд, в результате чего он получил осколочные ранения левой стороны. Сергей говорит, что большинство из обломков до сих пор остаются в черепе, плече, ребрах и руке.

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"Имел перелом лопатки и оглох тогда на одно ухо. Когда получил ранение, то это было несколько сотен секунд, но для меня будто несколько минут: прилет и в глазах потемнело, как будто свет выключили. Потом было ощущение, что нельзя еще умирать. Нужно что-то делать, чтобы выжить", - добавляет воин.

Сергей отметил, что тогда не мог оценить обстоятельства, ведь было ощущение, что он теряет сознание, однако ему все же удалось пойти на точку эвакуации и сообщить, что получил ранение в плечо.

"В это время ребята держали оборону, а я подсказывал новенькому, как накладывать бинт, чтобы я не истек кровью. Потом я пошел штурмовать переправу, которую полностью обстреливали, как раз подходили резервы нас заменять. И тогда был плотный артобстрел. Не знаю, как я тогда вообще перешел туда, потому что можно сказать, перебежал просто. Я имел контузию и вообще не осознавал, что происходит. Просто помню откуда я заходил и где ориентировочно были позиции", - подчеркнул военный.

Бои за Авдеевку - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили Авдеевку в феврале 2024 года. Однако вместо города, им достались сплошные руины, в которые они превратили город.

Согласно оценкам украинских официальных лиц и британской разведки, с 1 января российская армия сбросила около 500 тонн авиационных бомб на территорию площадью всего 30 квадратных километров.

В свою очередь начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в июле в оккупированном городе началась эпидемия холеры, город закрыли на въезд и выезд.

"Уже две недели этого не происходит, потому что в городе, по информации из нескольких источников, эпидемия холеры. То есть город закрыт на въезд из Донецка. Людей из города не выпускают", - рассказал чиновник.

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