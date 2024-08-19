В армии нужен каждый со своими способностями, отметил боец бригады.

Украина должна победить, и для этого каждый должен включиться в борьбу, подчеркнул командир роты Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Антон "Тоха" Радько в интервью "Армия TV".

"Каждый должен включиться и понимать, что это не просто локальный конфликт, не временный конфликт, а это - война за выживание нашей нации, - подчеркнул военный. - Даже с тем ресурсом, который у нас есть, мы можем и мы должны победить".

Радько объяснил, чем могут быть вызваны посылы "Лучше живой уклонист, чем мертвый герой".

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"Это из-за страха и желания его оправдать. Потому что абстрагироваться от этого и стараться не понимать проблему в целом - это гораздо проще, чем во всем этом разбираться, пропускать через себя, болеть. Как минимум, когда ты понимаешь, что происходит, то на тебе есть ответственность делать выбор - или сказать "Нет, это не моя война", или идти воевать...", - прокомментировал военный.

Как рассказал боец, сейчас он находится в командировке и занимается рекрутингом для бригады. По его словам, и сейчас приходят добровольцы. Но если в начале 2022 года такими были каждый третий или четвертый украинец, теперь ситуация совсем другая.

"Добровольцами считаются те люди, которым 18 лет стукнуло, и они уже идут (защищать страну - УНИАН). Потому что человек, который 2,5 года не шел, а сейчас "пришло время" или повестка, и он: "добровольно пришел" - это немного не то", - добавил воин.

Радько признался, что лично им движет эгоизм.

"Когда в мой дом пришли и говорят: "Давай, потеряйся", то я начинаю действовать. Первоочередной эгоизм проявляются в позиции: "Ты кто такой, чего ты сюда пришел, это мое!". Вот это "мое" действует так, что я не развернусь и никуда не поеду... Есть и другие аспекты - национализм, любовь к своей Родине, у кого-то - авантюризм...", - рассказал командир.

По мнению воина, в армии нужен каждый со своими способностями:

"Армия - это не только пехота, супертяжелые условия, а это много специальностей, где нужно от рукастых мужчин, которые могут что-то крутить, паять, так и до головастых, которые могут писать программы, серверы обслуживать. И в таких есть очень большая потребность".

При этом боец опроверг посылы, что в Украине наблюдается демографический кризис из-за того, что мужчин забирают воевать:

"Демогарфический кризис у нас начался еще в 1991 году, когда у людей не было работы, "перестройка" в стране и все другие моменты. Соответственно, рождаемость упала. Затем в 2014 году началась война - это также не очень способствовало (рождаемости - УНИАН)... Также очень много людей и до войны выезжали из Украины на работу за границу... То есть причин очень много", - считает Радько.

Война и мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, известный украинский ведущий, звезда шоу "Затерянный мир" и военный Геннадий Попенко считает, что все звезды должны помогали защитникам и поддерживали украинскую армию. По словам Попенко, они должны показывать пример украинцам. По его мнению, все артисты не должны быть на фронте, но волонтерить и донатить - обязаны все.

Сам Попенко пополнил ряды 59-й отдельной механизированной бригады. Однако позже начал служить в "Культурном Десанте".

Как известно в Украине продолжается мобилизация. Согласно последним данным, которые приводит Forbes Ukraine со ссылкой на заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, в Украине сейчас около 930 000 военнообязанных забронировано от мобилизации и ожидается, что уже через неделю их будет более 1 миллиона человек.

По словам Гаврилюка, ситуация, когда одни защищают государство на фронте, а другие работают на оборону - нормальная. В то же время он отмечает, что экономику страны надо перевести на рельсы войны, а сейчас фактически лишь единицы предприятий работают в три смены.

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