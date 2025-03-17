По словам бойцов, ранее западные коллеги обучали украинцев, однако теперь все происходит наоборот.

Когда российский диктатор Владимир Путин на весь мир заявлял о начале своего полномасштабного вторжения, в мире не существовало таких украинских дронов, как "Лютый" или других разработок, которые помогают бороться против вражеской армии. Поэтому сейчас эта история пишется на наших глазах. Об этом рассказывает "Украинская правда" в своей истории о 14 полке беспилотных авиакомплексов.

"Мне кажется, что ключевой нерв развития наших систем дальнего поражения в том, что надо не терять способность к этим быстрым изменениям. Экспонента влияния беспилотных систем росла настолько безумно, что никто бы не мог с ней справиться. Возьмите хоть СЕО Google, поставьте его управлять этими изменениями, и он не сможет. Но эта готовность к изменениям есть в нашем коде, мы открыты к этому. Потому что россияне, как показала та же киевская кампания, они стоят, как книжка пишет: написано копать так - они прокопали. Их со всех сторон все ху*рят, а они уперлись и стоят в полуокружении. Ты думаешь: да посмотри на ситуацию немного гибче, есть же другие варианты, можно по-другому сработать. Но они этого не могут. А мы - можем", - отметил соучредитель 14-го полка с позывным "Фидель".

В то же время офицер с позывным "Каспер", комбат 1-го батальона 14-го отдельного полка беспилотных авиакомплексов подчеркнул:

Видео дня

"Мы реально сейчас делаем миссии, которые войдут в учебники. Не обо всем мы можем говорить. Но то, что уже было публично, тот же Тихорецк (один из крупнейших арсеналов ВС РФ), тот же 67-й арсенал ГРАУ (Брянская область), оно было полностью развалено. У западных партнеров такие подразделения, как наш 14-й полк, отсутствуют. Просто не существует таких".

По словам военного, раньше западные коллеги учили украинцев, однако теперь все происходит наоборот.

"Но понятно, что в Афганистане было немножко легче воевать против врага, у которого нет ни ПВО, ни РЭБ - ничего. И совсем другое дело, когда против тебя стоит равноценный враг. Поэтому сейчас наши зарубежные партнеры перенимают у нас опыт просто во всем", - добавил боец.

"Каспер" отметил, что после войны для украинских военных обучение западных коллег будет основной деятельностью. Он отметил, что уже имеет друзей, которые были ранены и уже не могут воевать, поэтому работают за рубежом.

"Мы когда-то с Фиделем разрабатывали концепцию "технологического спецназа", когда у тебя и традиционное оружие, и дроны. Думаю, когда-то к ней вернутся. Во время войны армия реформируется, но когда боевые действия закончатся и можно будет целиком все внимание сосредоточить на реформах, то я думаю, что через пару лет у нас будет армия по обученности, по опыту № 1 в мире", - заверил он.

Война в Украине - последние новости

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что ни одно украинское подразделение на Курщине не попало в окружение. По его словам, украинские войска "продолжают оборонительные действия, контролируя значительную вражескую территорию".

Также в DeepState сделали заявление относительно ситуации в Торецке. Аналитики отметили, что российская армия продолжает давить на украинских военных и провела ротацию и завела туда новые подразделения.

Вас также могут заинтересовать новости: