Линия боестолкновения в городе остается крайне динамичной и хаотичной.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины в Торецке Донецкой области. Враг провел ротацию и завел туда новые подразделения, сообщает проект DeepState.

"В Торецке не происходило никакого контрнаступления, ЛБЗ (линия боевого соприкосновения, – ред.) в городе не является статичной, соответственно в какой-то части больше контроля противника, а в какой-то Сил Обороны. В то же время много позиций без ротации с обеих сторон. И последние изменения связаны с тем, кто чьи позиции уничтожил. ЛБЗ остается крайне динамичной и хаотичной", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские террористы превратили в руины шахту "Центральная".

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"Соответственно в дальнейшем там держаться уже нашим тяжело. У кацапов людей больше, поэтому у них больше возможностей. К тому же, враг провел ротацию, заведя подразделения 150 МСД РФ, которые укомплектованы больше той же 132 ОМСБр", – пояснили в DeepState.

Отмечается, что враг также продвинулся возле Бурлацкого Донецкой области.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 99 боевых столкновений с оккупантами. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Между тем заместитель командира аэромобильного батальона 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Богдан Януш сообщил, что на Кураховском направлении враг перешел к использованию пеших групп и очень интенсивному использованию мотоциклистов-штурмовиков. По его словам, бои уже происходят на подступах к населенному пункту Константинополь.

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