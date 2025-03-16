Спецпредставитель США Стив Уиткофф рассказал, что переговоры для окончания войны в Украине очень важны.

Кремлевский диктатор Владимир Путин принял философию президента США Дональлда Трампа, считает спецпредставитель США Стив Уиткофф.

"Я не хочу вкладывать слова в уста Путина, но, по моему мнению, он дал понять, что принимает философию президента Трампа. Трамп хочет видеть конец этому. Я думаю, что Путин хочет видеть конец этому", - сказал Уиткофф в эфире CNN.

Он также заявил, все ключевые лидеры в контексте процесса окончания войны в Украине стремятся к тому, чтобы это произошло как можно скорее. Уиткофф подчеркнул, что переговоры в сложившейся ситуации очень важны и что все стороны должны быть готовы к тому, чтобы договариваться.

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"Есть Курская область, о которой также важно думать в этом контексте. Это все детали, которые нужно решить за столом переговоров, и, по моему мнению, все стороны настроены на это", - добавил он.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украине придется отказаться от территорий в обмен на гарантии безопасности. "Это те компоненты переговоров, которые уже были в 2022 году. И даже до этого. Это будет своего рода территория для будущих гарантий безопасности, будущего статуса Украины", - сказал он.

Кроме того, политолог рассказал о главном козыре Украины в контексте переговоров с Россией. "У россиян есть две опции. Когда у них все хорошо, они воюют. А когда не очень, они начинают говорить о жестах доброй воли", - сказал он.

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