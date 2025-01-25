По подсчетам Генштаба ВСУ, за неделю россияне потеряли коло 9,7 тысячи солдат.

Россия теряет в среднем около 160 человек убитыми и ранеными на захваченный квадратный километр украинской территории. На это обратил внимание военный обозреватель Александр Коваленко.

"На этой неделе российские оккупационные войска захватили 58 км² территории Украины. При этом потери составили более 9 тысяч!" – подсчитал аналитик.

Таким образом российская армия в среднем теряет около 160 человек на каждый завхваченный квадратный километр.

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Также Коваленко отметил, что по итогам января у россиян намечается абсолютный месячный рекорд потерь в одной из категорий военной техники. Он не уточнил, о чем идет речь, но прозрачно намекнул на "Шахеды".

В действительности потери россиян в беспилотниках, которые в ежедневном режиме фиксирует Генштаб ВСУ, по итогам январе уже превысили 2 тысячи единиц. До сих пор рекордным был сентябрь прошлого года, когда ВСУ сбили более 1800 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Российские потери в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российская армия теряет все меньше и меньше легкобронированных армейских тягачей МТ-ЛБ, которые ранее активно использовались в штурмах. Однако происходит это не потому, что их начали беречь, а потому что эта техника у россиян заканчивается.

Также мы рассказывали, что российские оппозиционные журналисты по некрологам в Сети установили имена уже более 90 тысяч российских военных, убитых в Украине. Это число не включает тех, о чьей смерти не сообщалось публично. Их может быть больше, чем тех, про кого сообщалось.

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