ВСУ уничтожили колонну оккупантов / скриншот
Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского после мощного огневого поражения уничтожили много российской техники и оккупантов.
Эффектное видео с передовой появилось в Facebook бригады.
Среди трофеев воинов:
- батарея ураганов БМ-27;
- 5 единиц ТЗМ;
- 2 единицы военной автомобильной техники;
- немало боеприпасов.
"Куча металла и фейерверков", - добавили в бригаде.
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