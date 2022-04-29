Процесс уничтожения российских захватчиков и их техники удалось снять с воздуха.

Воины 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского после мощного огневого поражения уничтожили много российской техники и оккупантов.

Эффектное видео с передовой появилось в Facebook бригады.

Среди трофеев воинов:

батарея ураганов БМ-27;

5 единиц ТЗМ;

2 единицы военной автомобильной техники;

немало боеприпасов.

"Куча металла и фейерверков", - добавили в бригаде.

Ранее воины 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко филигранно ударили по машине с несколькими оккупантами. Снаряд попал в люк автомобиля.

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