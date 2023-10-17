Еще троих дети вернули на подконтрольную Украине территорию из оккупированной части Херсонской области.
Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, когда российские оккупанты зашли в Херсон, родители 10-летнего Александра, 8-летней Дарьи и 6-летнего Якова решили отправить детей в село к бабушке, надеясь на большую безопасность.
"Вскоре областной центр освободили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории", - сказано в сообщении.
В министерстве отмечают, что, отступая из Херсона, россияне взорвали Антоновский мост, и забрать детей стало невозможно. С их освобождением помогала вместе с Министерством Украинская сеть за права ребенка. Также на прошлой неделе было еще одно воссоединение семьи на Херсонщине.
"После 19 месяцев разлуки с вот Херсонской области к родителям вернулись 9-летняя Наденька и ее 14-летний брат Михаил. Накануне полномасштабного вторжения дети поехали в гости к бабушке и дедушке. После оккупации села путь на подконтрольную правительству Украины территорию был отрезан", - говорится в сообщении.
Депортация украинских детей
Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения в Украину, российские захватчики незаконно вывезли в РФ тысячи украинцев. Кроме того, многие дети оказались в оккупации.
Вчера сообщалось, что Украина вернула домой четверых детей, которые ранее были незаконно депортированы Российской Федерацией на территорию страны-агрессора.
Среди них трое мальчиков - трех, шести и девяти лет. Также в Украину удалось вернуть 17-летнюю девушку.