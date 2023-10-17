Дети были у бабушки в селе, куда их родители отправили из Херсона после оккупации города.

Еще троих дети вернули на подконтрольную Украине территорию из оккупированной части Херсонской области.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, когда российские оккупанты зашли в Херсон, родители 10-летнего Александра, 8-летней Дарьи и 6-летнего Якова решили отправить детей в село к бабушке, надеясь на большую безопасность.

"Вскоре областной центр освободили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории", - сказано в сообщении.

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В министерстве отмечают, что, отступая из Херсона, россияне взорвали Антоновский мост, и забрать детей стало невозможно. С их освобождением помогала вместе с Министерством Украинская сеть за права ребенка. Также на прошлой неделе было еще одно воссоединение семьи на Херсонщине.

"После 19 месяцев разлуки с вот Херсонской области к родителям вернулись 9-летняя Наденька и ее 14-летний брат Михаил. Накануне полномасштабного вторжения дети поехали в гости к бабушке и дедушке. После оккупации села путь на подконтрольную правительству Украины территорию был отрезан", - говорится в сообщении.

Депортация украинских детей

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения в Украину, российские захватчики незаконно вывезли в РФ тысячи украинцев. Кроме того, многие дети оказались в оккупации.

Вчера сообщалось, что Украина вернула домой четверых детей, которые ранее были незаконно депортированы Российской Федерацией на территорию страны-агрессора.

Среди них трое мальчиков - трех, шести и девяти лет. Также в Украину удалось вернуть 17-летнюю девушку.

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