Он отметил, что войну превращают в пиар-компанию, которую солдаты должны оплатить своей жизнью.

Когда ты военный, то фактически живешь в неволе и это очень трудно принять, и для многих это было мощным стрессом.

Об этом в интервью Украинской Правде рассказал военный, который вернулся из плена. До войны он жил в Мариуполе и вел обычную жизнь. Он отметил, что с мая 2024 года действует закон, который позволяет бойцу после плена выбирать, возвращаться на службу или нет, но когда обменяли его, этого закона еще не было. "Могу ли я, готов ли к этому - никого не интересовало", - сказал он.

Военный отметил, что месяц реабилитации пролетел быстро и он поехал в Донецкую область, где был штаб его части. "После лечения я имел право на отпуск, поэтому написал заявление и получил еще 30 суток. Жилья нет, родные за границей, я решил увидеться хотя бы со старыми друзьями. Их разбросало по всей стране, поэтому я слонялся от города к городу. Неделю в Киеве, потом Винница, Днепр, Львов. Уже во Львове ко мне присоединилась жена, мы провели вместе целую неделю, которую потом назвали медовой", - поделился военный.

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Но были и неприятные ощущения, отметил он. "В то время шло контрнаступление на Роботино, и у меня сложилось впечатление, что это тоже какой-то концерт. В 2022 году все было по-другому, а тут вижу, что войну превращают в пиар-компанию, которую солдаты должны оплатить своей жизнью. Это вызвало отвращение", - сказал он.

"Потом идешь по Киеву, а повсюду табуны элитных автомобилей. Я работал в торговле и все перевожу в деньги. Только на одной улице видишь: 100 тысяч баксов, 200, 150, еще 100. Такой суммы достаточно, чтобы обеспечить транспортом целую бригаду. А тем временем где-то собирают по 50-100 грн, чтобы на фронт очередную жестянку отправить, залатать, чтобы она немного ехала. Потом эта рухлядь становится где-то в посадке, и кто-то погибает. У нас много людей имеют машины, где комплект колес стоит, как подержанный пикап, и все мы понимаем, что такую машину не покупают за последние деньги. И эти люди ничего не стесняются. Почему? Этого я не понимаю", - поделился наболевшим военный.

Война в Украине: новости

Главная задача ВСУ сейчас не потерять ту территорию, которая есть. Такое мнение высказал командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады им. гетмана Ивана Мазепы, Герой Украины Кирилл Верес. "Главная задача украинской армии сейчас - не про...ть то, что есть. О выходе к границам 1991 года или 2022 года речь не идет", - сказал военный.

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