Украина бьет по основному источнику доходов России, считает Валерий Романенко.

Украина наконец-то начала наносить ощутимые удары по территории России. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Раньше у нас удары наносились, но долетало мало и боевая часть была не настолько мощной, чтобы нанести такой удар, который россияне почувствовали бы надолго. Поэтому и у нас такой выбор целей. Во-первых, нефтегазовая отрасль - это основной источник доходов для РФ. И удары по ней - это самые чувствительные удары, которые даже не сравнимы с ударами по военной инфраструктуре. Они более чувствительны. Второе - наши БпЛА, которые несут относительно не высокий снаряд, они по объектам, на которых легко вызвать пожар, наиболее эффективны", - сказал Романенко.

Он добавил, что таким образом Украина выбрала очень правильный подход. Он также отметил, что большинство украинских ударов наносятся по десятке самых мощных и самых совершенных российских производствах.

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"Например, был в Кстово завод, который вообще выпускает топливо высочайшего качества. По заводу в Рязани - он один из крупнейших. И там был очень квалифицированный удар, там вывели из строя все. И производственные мощности и три склада. И был нанесен удар по железнодорожной инфраструктуре. И завод полностью вышел из строя", - подчеркнул эксперт.

Удары по РФ: важные новости

Накануне стало известно о последствиях ночной атаки по Астраханской области России. По данным местных властей, Астраханский газоперерабатывающий завод остановил работу из-за атаки дронов.

Также в ночь на 3 февраля сообщалось о взрывах в Волгограде. По данным российских СМИ, часть города осталась без света, также у местных жителей возникли проблемы с мобильной связью. Отмечается, что целью атаки мог стать местный нефтеперерабатывающий завод.

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