По его словами, перед Украиной стоит задача уничтожения углеводородной отрасли РФ.

Чтобы обезопасить от ударов российские нефтеперерабатывающие заводы, кремлевский правитель Путин "разложил все свои яйца по всем корзинам".

Об этом в эфире Radio NV сказал Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор. Комментирую недавние удары по территории России, он отметил, что системность работы ВСУ по объектам в глубоком тылу врага дает возможность планировать дальнейшие удары.

"Если начинают уничтожаться объекты, допустим, вдоль нефтепровода "Дружба", то понятно, для чего это делается", - сказал Свитан и добавил, что стоит общая задача уничтожения углеводородной отрасли России, по крайней мере, европейской части.

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Говоря о безопасности российских нефтеперерабатывающих заводов, он отметил, что Путин "разложил все свои яйца, их там 649, наверное, по всем корзинам", чтобы обезопасить их от ударов:

"Потому есть определенное окно возможностей сейчас, максимально надо его использовать".

Удары по российским НПЗ

Как сообщалось, ночью 29 января Силы обороны атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в Кстово. Известно, что он расположен в более чем 800 км от линии фронта.

В последнее время Украина еще активнее атакует нефтеперерабатывающие объекты российских захватчиков. По данным Forbes, только НПЗ в Кстово перерабатывает 13 миллионов баррелей нефти в год.

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