В Воздушных силах предполагают, что враг будет искать вооружение в третьих странах.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал жалобы российских оккупантов на "снарядный голод" и нехватку боеприпасов. Он прогнозирует, что из-за этого Россия постарается получить как можно больше оружия для войны против Украины из третьих стран.

"Всем хочется верить в то, что они (снаряды – ред.) заканчиваются. Но не нужно делать поспешных выводов. Уже чувствуется и по их заявлениям в СМИ, что оккупанты чаще жалуются на снарядный голод, что боеприпасов не хватает. Нам не нужно делать поспешных выводов, что они скоро закончатся", – сказал Игнат во время брифинга.

По словам представителя Воздушных сил, враг будет искать вооружение в третьих странах. Из-за этого Украина тоже должна усиливаться.

Видео дня

"Россия будет, возможно, искать третьи страны, чтобы закупать как снаряды, так и беспилотники, так и ракеты. Поэтому должны тоже усиливаться и усиливать собственную оборону. Как противоракетную, так и против дронов. Искать как можно больше источников предоставления Украине помощи", – отметил он.

Проблемы с вооружением в армии РФ

Уже несколько недель в медиа обсуждают проблему "снарядного голода" в рядах оккупационных войск. Российские солдаты сами записывают ролики, в которых рассказывают о нехватке боеприпасов. О "снарядном голоде" заявлял и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В то же время в британской разведке указали на другой момент. Из-за острого дефицита вооружения оккупанты переходят к тактике ближнего боя. Военные РФ также недавно пожаловались, что им пришлось штурмовать украинский бетонный ДОТ "автоматами и лопатами".

Кроме того, из-за проблем с вооружением российский ВПК представил очередное "изобретение". Враг начал устанавливать на бронетранспортеры корабельные пушки.

Вас также могут заинтересовать новости: