Роман Свитан отметил, что проблемы наблюдаются со всеми видами боеприпасов.

Складские запасы боеприпасов армии Российской Федерации почти исчерпаны. Уже в ближайшие месяцы оккупанты почувствуют "боеприпасный голод".

"Россияне в течение ближайших нескольких месяцев будут выходить по всем типам вооружений на так называемый припасный голод - боеприпасный, ракетный, голод определенных типов вооружений. Голод - это когда им приходится работать "с колес". Когда складские запасы выбраны до нуля, боевые задания выполняются с помощью тех средств поражения, которые произвела промышленность сейчас", - рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире телемарафона.

При этом он указал, что такая ситуация ожидается и в остальных группах вооружения.

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"Тех же ракет они могут производить в районе 30-40 в месяц и не более того. Поэтому они либо по 1-2 ракеты в день будут отстреливаться, либо собирать месяц или два, чтобы собрать волну 70-100 ракет", - объяснил эксперт.

В то же время он напомнил, что пока Россия выходит "на плато по использованию всех видов вооружений с колес", за спиной Украины "Европа и весь цивилизованный мир, который готов предоставить определенное количество вооружений".

Запасы боеприпасов в России - что известно

Руководитель ГУР Миноброны Кирилл Буданов заявил, что у России запасов ракет осталось на два-три удара. При этом он указал, что россяне экономят "Кинжалы", потому что их слишком мало, а производить новые проблемтично.

Позже он заявил, что к марту 2023 года проблема с боеприпасами в РФ, в частности артиллерийских, станет существенной. По его словам, запасы боеприпасов у россиян сократятся до 30%.

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