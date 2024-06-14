Россия атакует почти на всех направлениях: детали от Генштаба

С начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 41 боевое столкновение.

В течение суток российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях участка фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 109 боевых столкновений. По уточненной информации, за вчера враг в целом нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 4 ракет, 66 авиационных ударов (в частности, сбросил 94 УАБа), совершил более 3800 обстрелов, 100 из них - из реактивных систем залпового огня.

Сообщается, что Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили средство противовоздушной обороны, два пункта управления, два артиллерийских средства, станцию РЭБ и 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника. За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1250 человек.

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"С начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 41 боевое столкновение. Захватчики совершили шесть авиационных ударов десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 33 дрона-камикадзе и осуществили более 580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. На Харьковском направлении сейчас продолжается атака оккупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 72 человека живой силы, 30 из них - безвозвратно. Уничтожены три боевые бронированные машины, две артсистемы, девять автомобилей и пять единиц спецтехники. Повреждены три артиллерийские системы и пять автомобилей. Поражено 26 блиндажей врага и два склада с боеприпасами. На Купянском направлении наши воины отражают две атаки российских захватчиков в районах Петропавловки и Песчаного. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении, как проинформировали в Генштабе, наши войска отражали три попытки оккупантов улучшить тактическое положение. Отбит один штурм неподалеку Невского, два боестолкновения, в районах Невского и Грековки, продолжаются. На Северском направлении успешно остановлена попытка захватчиков продвинуться вперед в районе Раздоловки.

"На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. В настоящее время продолжается семь боевых столкновений, а пять атак уже отбиты. Ситуация под контролем Сил обороны Украины. По уточненной информации, на Покровском направлении, вчера враг потерял 363 человека убитыми и ранеными, уничтожен вражеский танк, две боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Повреждены танк, одна ББМ и автомобиль. На Кураховском направлении ситуация напряженная. Враг 11 раз начинал штурмовые действия. Вблизи Парасковиевки две атаки успешно отбиты. Девять боестолкновений продолжаются в районах Красногоровки и Парасковиевки", - говорится в сводке.

Кроме того, как отмечается, на Времовском направлении захватчики активизировались в районе Урожайного - продолжается бой. Оккупанты получают жесткий отпор. Попытка врага штурмовать наши позиции неподалеку Водяного потерпела неудачу. На Ореховском направлении российский агрессор совершил пять штурмов в районе Малой Токмачки. Наши воины все атаки отбили. На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, наши воины жестко остановили один штурм оккупантов.

Потери России в Украине на 14 июня

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1 тысячу 250 российских захватчиков, Общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны ориентировочно составляют 524 тысячи 60 человек личного состава.

Также за сутки ВСУ уничтожили восемь вражеских танков - 7936, 26 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, две РСЗО.

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